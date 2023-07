Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) isi reafirma disponibilitatea de a lucra impreuna cu guvernul pentru a aplica un mecanism voluntar de reducere a preturilor la o serie de alimente de baza pe intreg lantul de produs - producatori, procesatori, comercianti, potrivit unui…

- Ilhan Kyuchyuk, co-presedintele partidului liberal european ALDE si Stephane Sejourne, presedintele Renew Europe, au transmis mesaje de sustinere pentru USR, la Congresul politic de sambata al partidului.Astfel, co-presedintele ALDE a aratat ca valorile liberale au puterea de a transforma Europa si…

- „Romania a aratat, o data in plus, ca indeplineste pe deplin criteriile pentru integrarea in spatiul Schengen, gestionand cu responsabilitate si eficienta granitele externe. O decizie in favoarea aderarii Romaniei la Schengen in acest an va reprezenta un semnal foarte important pentru cetatenii nostri…

- Listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va fi probabil cea mai mare din Europa si posibil chiar la nivel global, a declarat miercuri presedintele BVB, Radu Hanga, in cadrul conferintei "Reindustrializarea Romaniei 2023". "Uitandu-ma si la tendinte, vedem o evolutie foarte buna. Adica…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la sfarșitul saptamanii trecute, intr-o conferinta de presa la Piatra Neamt, ca sustine impozitarea progresiva, insa a adaugat ca in Romania nu poate fi introdusa aceasta masura pana cand Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu va fi complet…

- Președintele UDMR și vicepremier in Guvern, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca in problema eliminarii pensiilor de serviciu sau cum sunt ele cunoscute – speciale, care depașesc o „anumita limita de bun simț” trebuie o „abordare principiala, dupa aia sectoriala”, precum…

- Salariile romanilor ar putea crește cu 50 pana la 70 la suta in urmatorii zece ani, a declarat la Prima News analistul economic Razvan Orașanu. El a adaugat, insa, ca aceasta creștere nu va fi prea mare, cel puțin in urmatorii doi ani.