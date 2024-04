Vizita la Como s-ar putea taxa. Anunțul primarului Vizita la Como s-ar putea taxa. Lacul Como este stralucitor, plin de farmec și sufocat de turism. Este al treilea lac ca marime din Italia, iar pe malurile sale coboara anual pana la 1,4 milioane de vizitatori. Numarul de turiști se dovedește copleșitor pentru acest loc de vacanța din nordul Italiei, iar un oraș ia acum in considerare introducerea unei taxe de turism, scrie Euronews . Primarul orașului Como, situat pe malul lacului, Alessandro Rapinese, a declarat ca se gandește la introducerea unei taxe zilnice in stil venețian și a sugerat ca aceasta ar putea intra in vigoare in curand. Rapinese… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 32 de ani și cei trei copii ai sai au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- Romanii Ionut Nedelcearu si George Puscas au marcat pentru echipele lor, duminica, in etapa a 29-a a ligii secunde de fotbal din Italia. Nedelcearu a adus victoria echipei Palermo, cu 1-0, pe terenul formatiei Lecco, marcand in minutul 36, cu o lovitura de cap.Pentru fundasul roman…

- Un profesor clujean spune ca deși nu vom avea niciodata marea, muzeele și sutele de orașe superbe ale Italiei, vom avea curand un nivel de trai comparabil sau chiar superior italienilor. Ba chiar mai mult, astazi spre deosebire de acum 30 de ani, iși permite in calitate de turist la Roma tot ce-și permite…

- Un centru spatial din inima Italiei urmeaza sa gazduiasca principalul centru de control pentru IRIS2, constelatia de sateliti a Uniunii Europene, a anuntat luni ministrul Industriei din Italia, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- Un tanar de 28 de ani din Rascruci, comuna Bonțida, este dat disparut. Ultima data s-a putut lua legatura cu el pe 8 februarie 2024. Cengeri Razvan, care se afla ultima data pe teritoriul Italiei, in zona Calabria, nu si-a mai contactat familia si nu se mai știe nimic despre el acasa. Barbatul are inalțimea…

- Traficul in regiunea Emilia-Romagna, in nordul Italiei, a fost complet paralizat, marți, dupa ce un numar uriaș de mașini a fost implicat in mai multe ciocniri in lanț, relateaza Euronews, citata de News.ro.Potrivit autoritaților italiene, 150 de mașini au fost implicate in accidentele cauzate de ceata,…

- Cel putin trei automobilisti au murit, intr-o serie de coliziuni intre 150 de vehicule, care a paralizat traficul in regiunea Emilia-Romagna, in nordul Italiei, relateaza Euronews.In aceste ciocniri, luni, cauzate de ceata, o vizibilitate redusa si viteza, au fost ranite zeci de persoane, care au…