- Organizatorii festivalurilor UNTOLD si Neversea au anuntat, luni, ca in luna martie a anului viitor va avea loc evenimentul MASSIF WINTER, organizat in statiunea Poiana Brasov. Evenimentul se vrea unul dintr-o serie care isi propune sa transforme Poiana Brasov in cea mai atractiva statiune montanta…

- Scholz, membru al partidului socialist SPD, va conduce o coaliție de trei partide cu Verzii și partidul pro-business FDP.Acordul lor de coaliție s-a remarcat fața de planurile anterioare datorita intenției de a intensifica investițiile in intreaga țara. Cu toate acestea, este de așteptat ca pandemia…

- Andia lanseza oficial piesa cu un puternic mesaj de dragoste, „Sfarșitul lumii”, piesa devenita virala dupa live session-ul de la Virgin Radio Romania care a acumulat in doar 3 saptamani aproape 5 milioane de vizualizari pe YouTube. Doi ani mai tarziu de la lansarea pe piața muzicala romaneasca și patru…

