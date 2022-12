#ConstantaEsteBine: Ziua 341 – 7.12.2022 Astazi sarbatoresc provocarile

Cuvintele pe care le folosim ne determina cea mai mare parte din reactiile emotionale. Si nu atat cuvintele, in sine, cat intelesul cu care le incarcam.Ne am obisnuit, dupa zeci de ani de programare mentala repetitiva, sa vedem totul in termeni de "bine… [citeste mai departe]