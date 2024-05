Stiri pe aceeasi tema

- Protestele angajaților din diverse sectoare au dominat scena publica din Romania in ultima saptamana, punand o presiune considerabila pe Guvern. Salariații din Ministerul Fondurilor Europene, Arhivele Naționale, Agenția pentru Protecția Mediului și din numeroase instituții culturale s-au alaturat mișcarilor…

- Veniturile au scazut cu 22%, la 2,53 miliarde lei in primele trei luni ale anului. ”In primele trei luni ale anului 2024, rezultatele Hidroelectrica au fost influentate de diminuarea preturilor de vanzare a energiei electrice, cat si a cantitatii de energie electrica vanduta, conducand implicit la o…

- Urmeaza alegerile europarlamentare din 2024, astfel ca romanii trebuie sa fie informați cu privire la persoanele pe care urmeaza sa le voteze. Așadar, iata ce salariu uriaș primește un europarlamentar și ce suma incredibila ii intra in conturi lunar. Este echivalentul a multor salarii lunare medii ale…

- ”Decizia Agentiei de rating S&P de a reconfirma ratingul suveran al Romaniei cu perspectiva stabila este o dovada ca masurile pe care le luam la guvernare sunt cele corecte. Raportul arata ca Romania are o economie cu perspective solide de crestere economica. Daca vom continua sa ne respectam angajamentele…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna februarie 2024, comparativ cu luna ianuarie 2024, o scadere de 0,9% in Uniunea Europeana si un declin de 1% in zona euro.

- Exploatarea gazelor offshore din Marea Neagra reprezinta o baza importanta pentru securitatea aprovizionarii cu energie in regiune. Prin valorificarea resurselor de gaz natural din Marea Neagra, Europa face pași importanți in reducerea dependenței de importurile de energie și in asigurarea independenței…

- ”Hidroelectrica a finalizat partea de pregatire si probe pentru hidroagregatul numarul 5 de la Centrala Hidroelectrica Portile de Fier I si a redat obiectivul tehnic in exploatare. Reamintim ca in data de 1 februarie 2024, in jurul orei 20.30, Hidrocentrala Portile de Fier a fost afectata de un incendiu…

- PSD-istul clujean Vasile Dincu se poate mandri ca are un adevarat spirit socialist: peste jumatate din contractele incheiate de firma familiei, Metro Media Transilvania, sunt pe bani publici. Instituțiile de stat și primariile se calca in picioare pentru a incheia un contract pentru studii de piața…