- Un taximestrist din Bihor a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de inchisoare, cu suspendare, dupa ce a inșelat doi barbați pe rețelele sociale. Inculpatul s-a dat drept femeie și i-a facut sa se indragosteasca de "ea". Deși nu s-a intalnit niciodata cu ei, in urma discuțiilor purtate pe Facebook, taximestristul…

- Un barbat de 29 de ani a fost arestat, fiind invinuit de talhari și rapirea unei persoane. Potrivit oamenilor legii, suspectul, locuitor al satului Chetrosu din raionul Drochia și-a facut un cont de facebook fals, in care s-a dat drept femeie si a intrat in conversatie cu un strain, pe care l-a ademenit…

- Accident rutier inregistrat in jurul orei 14:00, pe DN1 E60 , in interiorul localitații Bucea, pe sensul de mers Huedin – Oradea, produs pe fondul nepastrarii distanței in mers, fiind implicate trei autovehicule. In urma evenimentului, o pasagera, de 71 de ani, a necesitat ingrijiri medicale. Testarile…

- Acțiuni pentru siguranța rutiera in Weekend. Poliția TURDA a sancționat 2 barbați și 1 femeie care conduceau cu peste 100km/h in localitate. In perioada 12-14 aprilie a.c., polițiștii județului Cluj

- Patru persoane au fost spitalizate in stare grava dupa ce au consumat pește congelat achiziționat de la un magazin local. Din cauza lipsei de garda la Secția de Boli Infecțioase din Roman, pacienții au fost trimiși la Bacau pentru tratament. Mama și cei trei copii s-au infectat cu toxina botulinica, …

- Un scandal pe care l-a provocat intr-un bloc din Oradea a costat-o scump pe o bihoreanca, obligata de judecatori sa-i achite daune morale de 30.000 de lei unei locatare peste care a intrat in casa și a batut-o, dupa care i-a spart patru ghivece.

- Doi barbați din Șpring, reținuți pentru viol și lipsire de libertate. Au agresat o femeie care locuia la unul dintre ei Doi barbați in varsta de 36 respectiv 46 de ani din Șpring au fost reținuți de polițiști pentru viol, lovire sau alte violențe și lipsire de libertate in mod ilegal. In dupa amiaza…

- O femeie din Florești a fost agresata fizic și violata in propria casa. Potrivit polițiștilor cazul a avut loc pe data de 12 martie in jurul orei 19:00. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca identitatea individului și locul aflarii acestuia.