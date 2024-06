Stiri pe aceeasi tema

- Serialul docu-reality „Vanatorii de Comori: Romania” a ajuns la final. Ultimul episod va fi transmis marți, 18 iunie, de la ora 21:00, la HISTORY Channel. Clienții-surpriza ai acestui episod sunt Ionuț Țirdel și Iulia Calea, proprietarii unui bar plin de farmec din Centrul Capitalei. „Ubuntu” nu este…

- In perioada 18 – 23 iunie a.c., Palatul Culturii din Ploiești va fi gazda Bienalei de Arhitectura Oltenia-Muntenia, acțiunea fiind inclusa intr-un program ce a debutat in luna ianuarie a.c. și se va incheia la sfarșitul acestui an in spații din instituții publice din județele filialelor de arhitectura,…

- Vanatorii de comori: RomaniaIncepe 14/05, marți @21:00 (6×60′) O echipa de patru dealeri/anticari de obiecte de epoca, formata din Liviu Andrei, Gabi Badea, Dan Greere și Ștefana Micu, are la dispoziție 48 de ore pentru a satisface cererea unui client foarte important. In fiecare episod, „vanatorii”…

- HISTORY Channel Romania, parte din A+E Networks EMEA, anunța o noua serie docu-reality de șase episoade, intitulata „Vanatorii de Comori: Romania”. Premiera va avea loc marți, 14 mai, de la ora 21:00, la HISTORY Channel Romania. O echipa de patru dealeri/anticari de obiecte de epoca, formata din Liviu…

- Marți, la Palatul Parlamentului a avut loc un eveniment important organizat de Ministerul Justiției, Federația Creștina pentru Educație și Acțiuni Sociale – CEAS și Administrația Naționala a Penitenciarelor. Titlul este sugestiv: “Schimb de bune practici romano-americane privind reintegrarea sociala…

- Arme nascute din foc Sezonul 10 (10×60’) Titlul original: Forged in FirePremiera sambata, 4 aprilie, de la ora 22:00 In acest show exploziv, cei mai buni armurieri se intrec in atelierul de fierarie pentru caștigarea premiului de 10.000 de dolari și a titlului suprem de campion “Arme Nascute din Foc”.…

- Criminali in serie: Joel Rifkin (2×120’) Titlul original: Cold Case Files: The Rifkin Murders Premiera sambata, 6 aprilie, de la ora 23:00 Emisiunea „Criminali in serie: Joel Rifkin” documenteaza investigația in timp real a poliției din New York privind cele doua victime neidentificate ale lui Joel…