- O bucata uriașa de deșeu spațial s-a prabușit pe ferma unui locuitor din Canada din provincia Saskatchewan. Oamenii de știința presupun ca ar putea fi vorba despre un fragment de racheta sau nava spațiala a companiei SpaceX, scrie focus.ua cu referire la Futurism. Fermierul Barry Sawchuk, care locuiește…

- Oamenii de știința au rezolvat misterul originii stravechilor arbori baobab. Conform studiilor ADN, acești arbori emblematici au aparut pentru prima data in Madagascar, in urma cu 21 de milioane de ani, scrie BBC. Semințele lor au fost ulterior transportate de curenții oceanici in Australia și, de asemenea,…

- Folosind inteligenta artificiala (AI), oamenii de stiinta au dezvoltat o tehnologie care identifica cele mai puternice celule imune care ucid tumorile si care pot fi utilizate in imunoterapiile impotriva cancerului, conform News.ro.

- Legat de dilemele evolutive ale speciei umane, iata una la care cu greu se poate raspunde! Mai exact, cand a aparut pentru prima data raceala comuna? Raspunsul ar parea unul simplu, odata cu apariția primelor comunitați urbane, insa lucrurile sunt ceva mai complicate. Alte știri din Science Report:…

- Prima analiza in profunzime a incarcaturii unei epave romane din secolul al IV-lea, descoperita in largul coastelor insulei Mallorca in 2019, a fost publicata recent in revista Archaeological and Anthropological Sciences. Cercetatorii au adoptat o abordare cuprinzatoare a analizei, folosind analiza…

- Oamenii de știința din Statele Unite au facut o descoperire care rezolva misterul originii apei pe Pamint. Intrebarea privind modul in care a aparut apa pe planeta a fost un subiect de dezbatere in comunitatea științifica timp de mulți ani. Unii oameni de știința au crezut ca apa a fost adusa pe Pamint…

- Oamenii de știința care studiaza creaturile misterioase numite tardigrade ar putea fi pe cale sa descopere un nou instrument in lupta impotriva imbatranirii umane. Uneori numiți ursuleți de apa, aceste animale aproape microscopice, cu opt picioare, pot supraviețui in condiții care ar ucide majoritatea…

- Orice punct de pe suprafața Pamantului ar trebui sa experimenteze o eclipsa totala de soare doar o data la 375 de ani, in medie. Locuitorii din Carbondale, Illinois sunt pe cale sa traiasca o astfel de experiența pentru a doua oara, in doar șapte ani.