Politisti din Bacau si Arges au efectuat 11 perchezitii domiciliare in Onesti, in cadrul unui dosar penal de furt calificat pe teritoriul Belgiei, a informat, miercuri, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Dosarul a fost deschis la inceputul lunii aprilie dupa ce politistii au fost sesizati de catre reprezentantii unei societati comerciale internationale ca, in luna decembrie 2023, persoane necunoscute ar fi sustras, de pe teritoriul Belgiei, doua semi-remorci, una din ele fiind incarcata cu produse alimentare. ‘In urma activitatilor investigativ-operative, politistii au identificat…