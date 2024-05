Romania se confrunta cu multiple amenințari in ceea ce privește convergența sociala și situația forței de munca. Conform unui raport recent publicat de Comisia Europeana, Romania se confrunta cu amenințari potențiale privind convergența sociala, iar riscurile asociate cu penuria de forța de munca sunt in creștere. Factori precum scaderea populației active, participarea redusa pe piața […] The post Raport CE, despre Romania: Un adolescent din 3 absenteaza de la școala din cauza muncii casnice appeared first on Puterea.ro .