Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este secretul milionarului roman care, la 67 de ani, arata ca in tinerețe. Victor Pițurca este intr-o forma de zile mari și a recunoscut ce face pentru a iși „ascunde” varsta. Fostul selecționer al naționalei Romaniei iși va sarbatori ziua de naștere pe 8 mai. Puțini sunt cei care il cred pe…

- S-a aflat primul jucator care va pleca de la Dinamo, la finalul sezonului. Este vorba despre Ricardo Grigore, al carui contract cu formatia din Stefan cel Mare va expira la finalul acestei stagiuni. Ricardo Grigore a revenit la Dinamo in vara, acesta fiind crescut in academia „cainilor”. Pe parcursul…

- Romania s-a calificat la Campionatul European de Fotbal dupa o seceta de opt ani, iar pana la debutul tricolorilor la turneul final din Germania nu mai este mult timp. Fost selecționer, Victor Pițurca il sfatuiește pe Edi Iordanescu sa se bazeze la Euro pe jucatorii care au dus greul in preliminarii.

- Mesajul lui Edi Iordanescu dupa accidentarea teribila a lui Olimpiu Morutan, inainte de EURO 2024, nu a intintarziat sa apara. Selectionerul spera ca jucatorul de 24 de ani sa revina mai puternic. Morutan a suferit o ruptura a tendonului lui Ahile si va fi curand operat. Fotbalistul cotat la 4 milioane…

- S-a aflat cati bani cere Cristiano Bergodi pentru a pleca de la Rapid inaintea derby-ului cu FCSB. Antrenorul italian a fost bagat in sedinta de sefii clubului, Dan Sucu si Victor Angelescu. Este sedinta de urgenta la Rapid, la 12 ore dupa infrangerea cu Sepsi, scor 0-1, din etapa a 4-a a play-off-ului.…

- Columbia este un adevarat colos pentru nationala lui Edi Iordanescu, daca ne raportam la valoarea jucatorilor din lot. Columbia – Romania e marti, de la 21:30, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Columbia vine la meciul cu Romania dupa o victorie stralucitoare in fata Spaniei, scor 1-0. De cealalta…

- Florin Manea a venit cu un verdict clar despre sansele lui Radu Dragusin de a fi convocat la EURO 2024. Agentul fundasului de 22 de ani nu se teme ca Edi Iordanescu l-ar putea lasa acasa pe cel mai scump jucatori roman din istorie. Transferat in urma cu o luna si jumatate de Tottenham de […] The post…

- Cristiano Bergodi viseaza sa devina selectionerul Romaniei. Antrenorul celor de la Rapid a declarat ca nu ar refuza sa ii pregateasca pe „tricolori”, marturisind ca o astfel de provocare ar reprezenta „cireasa de pe tort”, dupa cei 24 de ani in care a antrenat. Cristiano Bergodi o antreneaza pe Rapid…