Primarul din Adancata, Viorel Cucu, a declarat ca pana la finalul acestui an vor fi finalizate doua investiții importante din aceasta comune, respectiv modernizarea sediului primariei și construcția unei sali de sport noi. Viorel Cucu a amintit ca lucrarile de modernizare a sediului primariei au inceput in luna mai a acestui an. Lucrarile sunt realizate […]