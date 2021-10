Stiri pe aceeasi tema

- Aparent mai confuza decat colega Raluca Turcan, penelista Violeta Vijulie, din echipa caștigatoare, nu demult numita in functia de presedinte cu rang de secretar de stat, al ANFP de Florin Citu, a facut-o de oaie pe Facebook, joi, cand, cu gandul la Buzdugan, l-a felicitat pe Mihai Morar intr-o postare…

- Consiliul National al PNL se reuneste duminica, pentru a alege secretarul general, prim-vicepresedintii si vicepresedintii si pe ceilalti membri ai Biroului Executiv al partidului, dupa ce Florin Citu a fost ales de Congres presedinte al formatiunii. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, nu este pe lista…

- Fostul ministru USR PLUS al sanatații, Vlad Voiculescu, susține, marți, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca premierul Florin Cițu ar fi vinovat de achiziția “iraționala” de vaccinuri anti-COVID. “In urma deciziilor precipitate, tot prin decizia lui Florin Cițu, Romania a comandat irațional…

- Papa Francisc a fost prezent, duminica, in Budapesta, capitala Ungariei. Jurnalistii de la “The New York Times”, insa, au scris in postarea facuta pe contul oficial de Facebook al publicației ca „Papa Francisc a vizitat pentru sapte ore Romania” pentru a sarbatori incheierea unei conferintei internationale.…

- Co-președintele USR PLUS Dan Barna, vicepremier, a reacționat, miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, in termeni duri la adresa premierului Florin Cițu, dupa anunțul privind remanierea ministrului justiției Stelian Ion. “Florin Cițu a aratat in aceasta seara ca nu poate conduce nimic. Cu atat mai…

- Raluca Turcan nu se va mai regasi in echipa de conducere a PNL, dupa congresul din 25 septembrie, conform unor surse politice. Cei patru prim-vicepreședinți ai partidului, in cazul in care Florin Cițu va caștiga șefia, vor fi Rares Bogdan, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur si Lucian Bode. In acest…

- Președintele PNL Ludovic Orban a reacționat dur, sambata, intr-o postare pe Facebook, la adresa lui Florin Cițu, dupa ce acesta a continuat, de la Palatul Victoria, sa sfideze minimalizand scandalul provocat de dezvaluirile legate de dosarul penal și de condamnarea sa in SUA, cu peste 20 de ani in urma,…

- Oamenii din localitațile afectate de inundații din județul Alba vor primit conserve și apa, la cinci zile de la prapad. Și asta dupa ce premierul Florin Cițu le-a trimis mai intai sambata un mesaj de incurajare pe Facebook, duminica și-a facut timp sa mearga in zona, iar luni a umblat la rezervele de…