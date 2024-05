Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Hidroelectrica a inregistrat in primele trei luni ale anului in curs un profit net in scadere cu 23%, la 1,326 miliarde de lei, de la 1,723 miliarde lei in perioada similara din 2023, potrivit Raportului din trimestrul I 2024, publicat marti pe Bursa de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 1,86 miliarde de lei la capitalizare, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 52,49 milioane de lei, in conditiile in care, in saptamana 29 aprilie – 3 mai 2024, au fost doar trei sedinte de tranzactionare, iar in perioada 6…

- Profitul net al Bancii Transilvania, cea mai mare din Romania, a crescut in primul trimestru cu 35%, la 913,2 milioane lei, arata raportul transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Profitul net consolidat al Grupului BT a fost de 1,132 miliarde lei in primele trei luni (+35% fata de primul trimestru…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 6,12 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 21,13 milioane lei, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- Hidroelectrica, dividende cu randament de 10% Dividendele Hidroelectrica au randament de 10%, la o alocare de 90% din profit, conform raportului emitentului publicat, astazi, 27 martie 2024, pe site-ul BVB. Cel mai mare producator de energie din tara noastra, a raportat pentru anul trecut un profit…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 5,35 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,7%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 61,91 milioane lei (+32,5%) in comparatie cu saptamana anterioara.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 5,35 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,7%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 61,91 milioane lei (+32,5%) in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat in aceasta saptamana aproape 1,3 miliarde de lei la capitalizare, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 37,9 milioane de lei in comparatie cu perioada anterioara, potrivit datelor BVB. In intervalul 12 – 16 februarie 2024, capitalizarea bursiera a…