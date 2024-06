Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 11.000 de oameni au fost constransi sa-si paraseasca locuintele din regiunea Harkov, in nord-estul Ucrainei, de la declansarea ofensivei terestre ruse lansate pe 10 mai in aceasta zona de frontiera, a anuntat joi guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, informeaza AFP. „In total, 10.980 de persoane…

- Șeful serviciilor militare de informații ucrainene, Kirilo Budanov, se așteapta ca rușii sa declanșeze o noua ofensiva in regiunea Sumi, dupa ce forțele ucrainene vor reuși stabilizarea frontului in Harkov, informeaza New York Times.

- Rușii ar putea folosi ofensiva de la Vovciansk pentru a ajunge in spatele trupelor ucrainene care se apara impotriva atacurilor rusești pe direcția Kupiansk, susține Institutul american pentru studierea razboiului (ISW).

- Lupte aprige au continuat sambata in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei aproape de granița cu Rusia, la o zi dupa ce forțele ruse au incercat sa strapunga apararea ucraineana, insa ucrainenii au reușit pana acum sa le respinga atacurile, iar acestea nu au reușit sa avanseze.

- Fortele ruse au inceput o operatiune ofensiva de-a lungul granitei ruso-ucrainene din nordul regiunii Harkov si au obtinut castiguri tactice semnificative, conform antena3.ro. Lupte grele au au loc sambata intr-o ofensiva a rușillor pentru ocuparea unor sate ucrainene din apropierea graniței cu Rusia.…

- Rusia a lansat vineri o ofensiva terestra in regiunea Harkov (nord-est) si a incercat "sa strapunga liniile de aparare" ucrainene, a anuntat Ministerul Apararii ucrainean, afirmand ca luptele continua in acest sector. Se estimeaza ca Rusia a adus in zona 70.000 de soldați și ia in considerare trei regiuni.

- Ocupanții ruși ataca pe toata linia frontului și folosesc aviația pentru a-și susține asalturile, iar in ultimele 24 de ore au avut loc 71 de ciocniri pe front intre trupele ucrainene și cele ruse, potrivit unui comunicat de marți dimineața publicat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. „Inamicul…

- UPDATE 9:00 - China va lua in considerare posibilitatea de a participa la conferința de pace pe care neutra Elveție intenționeaza sa o gazduiasca in lunile urmatoare, a spus luni ambasadorul țarii asiatice la Berna.Wang Shihting, ambasadorul Chinei in Elveția, a declarat intr-un interviu acordat publicației…