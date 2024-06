Stiri pe aceeasi tema

- „Am votat romanește. Am votat pentru o voce puternica in Parlamentul European”, a spus președintele PSD Marcel Ciolacu, care a votat, duminica, la primele ore la Buzau.„Am votat pentru o echipa valoroasa care a știut sa implementeze proiecte europene. Am votat romanește.

- Se deblocheaza posturile din spitale și servicii de ambulanța Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se va face o excepție pentru spitale și serviciile de ambulanța, iar in acest domeniu vor fi deblocate 2700 de posturi. ”Deblocam azi angajarile pentru alte 2700 posturi vacante din spitale și serviciile…

- A existat un dezechilibru intre regiunile din țara, transmite premierul Marcel Ciolacu. Guvernul are in acest moment in lucru aproximativ 750 km de drumuri și autostrazi, mai puncteaza premierul.„Sa va aduceți aminte ce era coaliția de dreapta.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, in prima zi de campanie electorala, la un eveniment de lansare a candidatilor PSD Braila, ca pentru prima oara Romania a trecut de la o economie bazata pe consum, la o economie cu o creștere economica bazata pe investiții.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca anul acesta va fi pentru prima oara in istoria Romaniei cand se va depași procentul din PIB alocat pentru investiții.

- „Sunt ferm convins ca in Qatar caștigați mult mai bine financiar decat ați fi caștigat in Romania in acest moment. Eu sper din tot sufletul, nu numai cifrele care ne arata acest trend de creștere in Romania, care s-a datorat in primul și in primul rand unei perioade de stabilitați politice intr-o perioada…

- O delegație a Romaniei, condusa de premierul Marcel Ciolacu, va efectua o vizita de lucru in Qatar, in perioada 16-17 aprilie. Șeful Executivului a recunoscut ca scopul acestei delegații este aducerea de investiții masive in Romania. Marcel Ciolacu pleaca in Qatar Așadar, premierul Marcel Ciolacu va…

- Presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a spus sambata ca PSD va castiga alegerile europarlamentare din iunie si va trimite in Parlamentul European un numar important de reprezentanti, adaugand ca, dupa 20 de ani de conducere de dreapta, Europa are nevoie de mai multe politici…