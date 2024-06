Stiri pe aceeasi tema

- Mașina funerara cu trupurile Patriziei Cormos, 20 de ani, și Biancai Doros, 23 de ani, cele doua tinere romance care au murit inecate in Italia, a ajuns acasa in Satul Mare. Autoritațile locale au declarat doliu in toata comuna, iar familiile au arborat steagul negru.

- Un consilier judetean din Arad, in varsta de 34 de ani, a fost ranit grav, luni seara, dupa ce pe autoturismul in care se afla a cazut un bolovan de pe versant, in zona localitatii Gurahont, el fiind luat cu elicopterul pentru a fi dus la spital.Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Arad, care…

- Un caine de rasa, pe nume Marvi, campion la mai multe concursuri naționale și internaționale, a fost furat pe data de 20 mai, de pe strada Nicolae Balcescu din Ialoveni. Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, cainele a fost tarat cu forța de catre un barbat și un baiat. Poliția a deschis…

- Din fericire, in automobil nu era nicio persoana in acel moment. Insa barbatul care manevra utilajul, s-a speriat si a suferit un atac de panica.Din primele informații, macaraua se afla in zona pentru o intervenție la niște țevi. Autoritatile s-au chinuit ore intregi sa ridice utilajul din cauza faptului…

- Un sistem pilot cu inteligența artificiala va fi testat de autoritațile japoneze pentru a-i avertiza pe oameni privind apariția urșilor, dupa ce un in ultimul a fost inregistrat un numar record de atacuri ale animalelor salbatice asupra oamenilor, relateaza The Guardian.Șase oameni au murit și alți…

- O soferita a ramas incarcerata in masina dupa ce a fost lovita de un TIR cand efectua o depasire neregulamentara. Accidentul s-a produs miercuri la pranz, pe DN 1B, la Mizil, iar in el a mai fost implicat un alt autoturism. Autoritatile au solicitat interventia unui elicopter SMURD, care nu a putut…

- Un șofer teribilist a produs un accident cu microbuzul școlar in care se aflau cațiva elevi. Barbatul consumase substanțe psihoactive interzise și a lovit chiar mașina Poliției. Un barbat in varsta de 41 de ani, aflat la conducerea unui microbuz școlar, in care se aflau elevi, a produs un accident in…

- Doi adolescenți, unul in varsta de 17 ani si celalalt de 14 ani, au cazut sambata seara cu masina intr-un lac din Roșia Montana. Cei doi au reușit sa iasa din masina, insa au ales sa nu dezvaluie incidentul la Poliție, scrie Alba24.ro.Politia a fost sesizata duminica, 17 martie, in jurul orei 12:00,…