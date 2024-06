Ieșeau din parcare. Tânăr, 19 ani, decedat, fata,18, în comă profundă Un tanar de 19 ani a decedat si o fata de 18 ani este in coma profunda, dupa ce masina cu care circulau a fost implicata intr-un accident de circulatie produs, duminica dimineata, pe DE 581, in apropiere de municipiul Barlad. In accident au fost implicate doua autoturisme, unul in care se aflau cei doi tineri si o alta masina in care erau sapte persoane. La locul producerii accidentului au fost trimise trei ambulante ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si patru ambulante ale Serviciului de Ambulanta Judetean de la Vaslui si Barlad, coordonate de doi medici. „In urma accidentului au… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani a decedat si o fata de 18 ani este in coma profunda, dupa ce masina cu care circulau a fost implicata intr-un accident de circulatie produs, duminica dimineata, pe DE 581, in apropiere de municipiul Barlad. In accident au fost implicate doua autoturisme, unul in care se aflau cei…

- Un TIR care transporta colete s-a rasturnat, luni dimineata, pe Dn 24, in apropierea municipiului Barlad, circulatia in zona fiind oprita. La locul producerii accidentului au intervenit pompieri militari din cadrul Detasamentului Barlad apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui…

- Un autotren care transporta colete s-a rasturnat, luni, dimineata, in apropierea municipiului Barlad, circulatia in zona fiind oprita. La locul producerii accidentului au intervenit pompieri militari din cadrul Detasamentului Barlad apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui…

- Un autoturism care indeplinea atributii de ambulanta privata, la bordul caruia se aflau trei pacienti, s-a rasturnat vineri, pe drumul national DN 66, in zona orasului Calan, soferul si cele trei persoane bolnave fiind transportati la unitatile de primiri urgente din municipiile Deva si Hunedoara, pentru…

- Un barbat in varsta de 63 de ani din municipiul Dorohoi a fost salvat de pompieri, marti dimineata, dintr-o fantana adanca de aproximativ sapte metri, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, la fata locului au intervenit trei echipaje din…

- Incendiu la o casa din Argeș: Pompierii au evacuat doua persoane, una fiind inconstientaUn incendiu a izbucnit, joi seara, la o casa din comuna Bradu, pompierii evacuand doua persoane, dintre care una inconstienta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges,…