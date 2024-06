Stiri pe aceeasi tema

- Info Sud-Est va prezinta live prezența la urne și cele mai importante momente ale zilei in care constanțenii iși voteaza aleșii locali și europarlamentarii. Ora 07:00 S-au deschis urnele. In județul Constanța sunt inscriși pe liste 613.491, in timp ce pe listele pentru municipiul Constanța sunt inscriși…

- Constanțenii vor vota duminica la alegerile locale și europarlamentare in trei urne in loc de cinci, care vor fi separate in interior printr-un perete desparțitor, decizia fiind a primariei care a invocat ”rațiuni financiare”, a declarat pentru Info Sud-Est judecatoarea Monica Vieru, președinta Biroului…

- MOBILIZARE… Actualul vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, și-a depus joi dosarul de candidat pentru funcția de președinte al CJ Vaslui din partea PSD la Biroul Electoral Județean (BEJ) pentru alegerile locale din 9 iunie. Acesta nu a venit singur,…

- Secția de lupte a CSM Bacau continua sa inșire succesele. Ultimul s-a produs in weekend, la Calarași, acolo unde gruparea antrenata de Irinel Botez, Mihai Botez și Sorin Tașca a ocupat locul 2 pe țara la Cupa Romaniei Under 20. „CSMeii” au fost intrecuți doar de Botoșani, care a avut insa concurenți…

- In zilele de 9 și 10 aprilie 2024, in stațiunea Sarata Monteoru din județul Buzau, a avut loc exercițiul interinstituțional de nivel operativ, de antrenament, cu forțe in teren, SAREX 2024 Buzau, planificat la nivelul Jandarmeriei Romane. In cadrul scenariului general, in cele doua zile in care s-a…

- Primele roșii romanești, cele oltenești de sera au aparut deja in piețe. Prețul insa este de-a dreptul amețitor. Sunt incadrate la capitolul „trufandale” și nu oricine și le poate permite. E adevarat ca pofta este mare dar cand se vand la 40 de lei/kg. iți cam piere cheful sa le mai mananci. In acest…

- 3 aprilie: Ziua Jandarmeriei Romane. Cum a aparut aceasta instituție și cum a evoluat in timp 3 aprilie: Ziua Jandarmeriei Romane este sarbatorita in fiecare an la aceasta data. Aceasta zi marcheaza inființarea Jandarmeriei Romane in anul 1850. Jandarmeria Romana este o instituție militarizata cu atribuții…

- Este pentru prima data dupa ‘89 cand CHP se pregatește sa caștige alegerile. Conform rezultatelor de pana acum, AKP pierde toate primele cele mai mari cinci orașe IstanbulAnkaraIzmirBursaAdana (masiv in primele doua dintre ele), in special datorita votului coplesitor al kurzilor, ei alegand un vot util…