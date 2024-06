Alegeri locale și europarlamentare 2024: Sub 3% dintre bistrițeni s-au prezentat la urne în județ Duminica 9 iunie se desfașoara, intre orele 07.00 și 22.00, comasate, alegerile locale pentru desemnarea președintelui Consiliului Județean, consilierilor județeni, primarului municipiului/orașului/comunei, consilierilor locali, precum și alegerile europarlamentare. Pana la ora 8.30, in Bistrița-Nasaud s-au prezentat la urne 7.487 (2,82%) , din care 5.145 in mediul rural și : 2.268. In județul Bistrița-Nasaud sunt 6 politicieni au intrat in cursa pentru președinția Consiliului Județean, iar 9 alianțe și partide au depus liste pentru cele 30 de funcții de consilier județean. La Bistrița, 5 politicieni… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

