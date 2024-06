Cetatenii din 21 de tari membre ale Uniunii Europene isi aleg duminica reprezentantii in Parlamentul European pentru urmatorii cinci ani. In total vor fi alesi 720 de europarlamentari, cu 15 mai mult decat la precedentele alegeri. Legislatia Uniunii Europene prevede ca alegerile pentru Parlamentul European au loc o data la cinci ani, intr-un interval de patru zile, de joi pana duminica, de aceasta data intre 6 – 9 iunie, fiind chemati la urne in jur de 360 de milioane de europeni. Alegerile europene se organizeaza conform legislatiei nationale a fiecarui stat membru. Votul s-a incheiat in sase…