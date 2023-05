Stiri pe aceeasi tema

- Au fost luate masuri dupa violențele care au avut loc miercuri la mitingul AUR de la Palatul Parlamentului. Mai multe persoane au fost identificate și amendate, inclusiv pentru agresarea parlamentarilor Ludovic Orban și Csoma Botond. A fost deschis și un dosar penal.

- Jandarmeria Capitalei a identificat si amendat patru persoane care l-ar fi agresat pe deputatul Ludovic Orban, miercuri, la protestul organizat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) la Palatul Parlamentului. „In cazul agresarii lui Ludovic Orban, au fost identificati patru contravenienti, fiind aplicate…

- Patru protestatari au fost sancționați de jandarmi, cu amenzi in valoare totala de 3.000 de lei, pentru ca l-au agresat, miercuri, pe fostul premier Ludovic Orban la intrarea in sediul Parlamentului. „In cazul agresarii domnului Orban Ludovic, au fost identificați patru contravenienți, fiind aplicate…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a scris pe Facebook, dupa ce manifestanții AUR au protestat violent miercuri, 10 mai, la Parlament, ca un creștin este „mereu decent și profund realist” și nu se comporta agresiv.„Creștinism vs huliganism. Creștinismul nu este niciodata…

- Patru persoane au fost sanctionate de jandarmi, cu amenzi in valoare totala de 3.000 de lei, pentru ca l-au agresat, miercuri, pe fostul premier Ludovic Orban la intrarea in sediul Parlamentului. O alta prsoana a primit sanctiuni in valoare totala de 1.500 de lei pentru agresarea parlamentarului UDMR…

- Purtatorul de cuvant al BOR Vasile Banescu a afirmat intr-un text postat pe Facebook dupa actiunile violente ale AUR de miercuri si intitulat "Crestinism vs huliganism", ca un crestin real nu agreseaza, nu injura de toti zeii invocand mama adversarului, nu scuipa spre altii si mai ales in sus. El nu…

- Trei dosare penale au fost intocmite la mitingul neautorizat din fata Parlamentului, un dosar pentru o colaboratoare a partidului AUR, care a incercat sa intre in Palatul Parlamentului in timp ce avea patru gloante in geanta, si doua in legatura cu incidentele care au avut loc in cazul deputatilor Ludovic…

- Este scandal la Parlament dupa ce George Simion a facut un nou protest la porțile Camerei Deputaților. Simpatizanții AUR au scandat inca de la primele ore ale programului, iar la fața locului au interenit jandarmii.Simion nu a fost lasat sa intre in Parlament dupa ce un membru din partidul sau a fost…