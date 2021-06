Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anuntat marti, la Ramallah, ca are intentia de a cere Congresului SUA sa deblocheze 75 de milioane de dolari pentru palestinieni, dupa noul ciclu de violente din teritoriile palestiniene, relateaza AFP si Reuters. Blinken doreste, in plus fata de…

- Din 10 mai, dupa reaprinderea conflictului intre Israel si Hamas, au fost raportate cel putin 26 de incidente antisemite in SUA, potrivit Ligii Anti-Defaimare si presei americane. De la bannere numind sionistii „nazisti” la insulte anitsemite, atacuri fizice si vandalizare, factiunile pro-palestiniene…

- Noi ciocniri au avut loc vineri intre palestinieni si politistii israelieni pe Esplanada Moscheilor in Ierusalimul de Est, la doua saptamani dupa ce tensiuni similare au dus la o intensificare a violentelor in Israel si in teritoriile palestiniene, relateaza AFP. Infruntarile au inceput dupa…

- Uniunea Europeana a salutat vineri incetarea focului intrata in vigoare intre Israel si gruparea palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si s-a angajat sa sustina eforturile in vederea unei "solutii politice" pe termen lung, potrivit France Presse. "Uniunea Europeana isi exprima…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat joi in fata unor responsabili ai comunitatii evreiesti ca "nu exista nicio scuza pentru importarea prejudecatilor" in Regatul Unit, condamnand recentele incidente antisemite ce au zguduit aceasta tara, informeaza AFP. "Indiferent care este situatia…

- - Din balconul din Piata Sf. Petru, Papa Francisc a lansat traditionalul mesaj duminical. Suveranul Pontif i-a salutat pe credinciosi si apoi a vorbit despre conflictul care a inflamat Orientul Mijlociu in ultimele sapte zile, noteaza Rai News. Peste 150 de persoane, printre care si zeci de…

- Tarile musulmane trebuie sa adopte o pozitie unita si clara cu privire la conflictul dintre Israel si miscarea Hamas din Fasia Gaza, a sustinut joi vicepresedintele turc Fuat Oktay, care a criticat puterile mondiale pentru simpla condamnare a violentelor, fara insa a lua

