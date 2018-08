Stiri pe aceeasi tema

- Violentele continua in zona Pietei Victoria din Bucuresti. Cateva sute de persoane care au fugit din Piata Victoriei cand jandarmii au intrat in forta protesteaza inca pe bulevardul Iancu de Hunedoara. Manifestantii striga ”Nu plecam!”. Ei sunt inconjurati de jandarmi, care au format un cordon.Potrivit…

- Mitingul organizat de romanii din strainatate a inceput cu violente. Circulatia in Piata Victoriei a fost blocata de protestatari. Jandarmeria a trimis... The post Miting al diasporei impotriva Guvernului. UPDATE ORA 23: Jandarmii au intervenit in forța pentru impraștierea protestatarilor appeared first…

- Cateva mii de persoane protesteaza, miercuri, in Piata Victoriei, nemultumite de adoptarea modificarilor la Codul Penal. Oamenii scandeaza lozinci impotriva PSD si a lui Liviu Dragnea. Si in mai multe orase din tara se protesteaza, oamenii avand fluiere, steaguri si vuvuzele, titreaza News.ro. UPDATE…

- Cateva mii de persoane manifesteaza in Piata Victoriei din Capitala fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide. Oamenii sunt indemnati la insubordonare civica si la blocarea Pietei…

- Cateva sute de persoane manifesteaza in Piata Victoriei din Capitala fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide. Oamenii sunt indemnati la insubordonare civica si la blocarea…

- Peste 4000 de persoane s-au adunat, miercuri seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse Codului de Procedura Penala. In jurul orei 22.00 protestatarii au aprins din nou lanternele telefoanelor. Pe cladirea Guvernului este proiectat cu laser mesajul #Rezist.…

- Traficul a fost blocat miercuri seara in Piata Victoriei, unde sute de oameni protesteaza fata de modificarea codurilor penale si au avut loc incidente intre jandarmi si manifestanti, dupa ce o parte a acestora au rupt cordonul fortelor de ordine si s-au asezat pe asfalt. Aproximativ 1.000 de oameni…

- Mii de persoane au protestat, sambata seara, in Piața Victoriei din București și in mai multe orașe. Oamenii au acuzat coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala si indeparteaza Romania de standardele europene si democratice.