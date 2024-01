Violatorul de minori din Cozieni, plasat în arest domiciliar pe baza mărturiilor primarului și preotesei Cazul șocant al barbatului de 51 de ani din comuna Cozieni, acuzat de agresiune sexuala și viol asupra a 6 minore, a luat o turnura controversata dupa ce instanța buzoiana a decis plasarea acestuia in arest la domiciliu. Decizia a fost fundamentata pe marturiile primarului PSD din Cozieni, Daniel Panaitescu, și ale preotesei din comuna, care este și asistenta comunitara in cadrul primariei. Barbatul, acuzat ca timp de aproape un an și jumatate ar fi agresat sexual și violat mai multe fete, cu varste cuprinse intre 7 și 14 ani, a fost arestat inițial in urma plangerii facute de o femeie de 31 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

