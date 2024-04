In Sibiu, candidații se bat la propriu pentru fotoliul de primar. Este și cazul fratelui unui primar PNL care a decis sa iși elimine contracandidatul social-democrat ca in Evul Mediu. Astfel, contracandidatul PSD cat si cameramanul care il ajuta pe acesta in campanie au fost agresați. Cazul a ajuns și in atenția poliției. Totul a […] The post Candidat PSD batut cu biciul de fratele primarului PNL appeared first on Puterea.ro .