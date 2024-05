Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna martie 2024 la 6,61%, de la 7,23% in februarie, in conditiile in care marfurile alimentare și cele nealimentare s-au scumpit, iar serviciile au crescut cu peste 10%.

- Dr. Stefan Busnatu, medic primar cardiolog, a explicat intr-un interviu acordat News.ro cum putem ajusta eliberarea melatoninei si cortizolului in organism, odata cu trecerea la ora de vara. Este vorba despre doi hormoni esentiali pentru o buna stare de sanatate, care sunt eliberati in anumite momente…

- Postul intermitent, unul dintre cele mai in voga regimuri de slabit la ora actuala, poate provoca probleme grave cu inima. Studiul care facut recent a scos la iveala informații ingrijoratoare. Care este explicația specialiștilor.

- Inspectorii sanitari atrag atentia ca foarte multe dintre produsele care ajung pe mesele romanilor sunt, de fapt, otravuri. Inghețata, dulciurile, deserturile, dar și legumele, fructele sau carnea sunt printre produsele retrase cel mai des. 10% dintre produsele, false! Expertii in alimentatie publica…

- Dupa aproape cinci ani de deliberare, Administrația americana pentru Alimente și Medicamente (FDA) a decis ca iaurturile pot face acum o mențiune limitata conform careia pot reduce riscul de diabet de tip 2, relateaza CNN.

- Guvernul sud-coreean a reluat dispozițiile privind revenirea la serviciu a medicilor aflați in greva, avertizand ca aceștia trebuie sa revina la locurile lor de munca pana cel tarziu luni, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania. Aproape zece mii de medici risca sa-și piarda licențele de practica…

- Reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui avertizeaza populatia cu privire la pericolul reprezentat de arderea neautorizata a miristilor. ‘Deoarece incendiile provocate de arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale, risca sa devina o practica cu consecinte grave asupra comunitatii…