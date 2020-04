Stiri pe aceeasi tema

- In ziua in care fotbalul a amanat cu un an intrecerea europeana, Euro 2020 devenind Euro 2021, Uniunea Europeana de Gimnastica a decis si ea sa amane toate competitiile programate in lunile aprilie si mai, ceea ce inseamna ca Europenele de gimnastica artistica, feminin si masculin, nu vor mai avea loc.

- Federatia Internationala de Patinaj (ISU) a anuntat, miercuri, ca din cauza coronavirusului Campionatul Mondial de patinaj artistic care ar fi trebuit sa aiba loc in aceasta luna in Canada a fost anulat potrivit news.ro.“Avand in vedere incertitudinea legata de Covid-19, Skate Canada si ISU…

- Organizatorii Salonului de Carte Bookfest Timișoara au anunțat, astazi, anularea ediției de anul acesta a evenimentului, in contextul anunțului facut de MAI privind anularea oricaror evenimente la care participa peste 1000 de persoane. „Consiliul Director al Asociației Editorilor din Romania a analizat…

- Consiliul Federatiei Internationale de Hochei pe Gheata (IIHF) a decis, luni, sa anuleze toate Campionatele Mondiale Under-18 si feminine din luna martie, din cauza raspandirii conoravirusului, a anuntat forul mondial pe site-ul sau oficial. Consiliul IIHF a anulat Campionatele Mondiale Under-18 III…

- Papa Francisc si-a anulat o slujba religioasa programata joi la Roma, din cauza unei „indispozitii usoare”, au anuntat reprezentantii Vaticanului. Suveranul pontif in varsta de 83 de ani nu si-a...

- Judecatoria Chișinau, sediul Rișcani, a anulat ordinul fostului ministru al Justitiei, Oleseia Stamate, prin care Dumitru Tira a fost revocat din functia de membru al Consiliului de Integritate al ANI, scrie realitatea.md.

- Cantareata avea programat luni, 3 februarie, de la ora 19:30, un concert la Sala Palatului din Bucuresti, pe care l-a anulat cu doua ore inainte. Aceasta a anuntat vestea pe pagina sa de Facebook. „Sunt in Bucuresti, la hotel, si sunt profund intristata din cauza ca sunt nevoita sa va anunt…

- Un tanar de 30 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice si conducere a unui vehicul fara permis de conducere dupa ce politistii l-au oprit pentru un control de rutina, constatand ca bause si nu avea dreptul sa conduca vehicule pe drumurile publice.