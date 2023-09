Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara incepe maine campionatul Ligii 3. Duelul cu Phoenix Buzias va fi insa ultimul pentru fostul international U19 Denis Radu in tricoul alb-violetilor. Anuntul a fost facut de managerul general Costel Pantilimon, care a spus ca fundasul dreapta va merge sub forma de imprumut cu optiune…

- La Campionatul Mondial de Lupte libere U-20, desfașurat in Iordania, Eugen Mihalcean a obținut medalia de bronz, in limitele categoriei de greutate de pana la 86 kg, la categoria de varsta de pana la 20 ani. Anunțul a fost facut de catre rerezentanții Ministerului Educației și Cercetarii.

- Chindia Targoviște s-a aflat foarte aproape de a obține toate punctele in prima etapa a Ligii a 2-a. Dambovițenii au scapat printre degete victoria cu CSA București pe final de joc. Intr-o atmosfera superba și pe un stadion „Eugen Popescu” arhiplin, Chindia a inceput perfect jocul, iar in minutul 2…

- Judocanii moldoveni urca pe podium și la aceasta ediție a Jocurilor Universitare Mondiale 2023. Reprezentantul Centrului Sportiv de Pregatire a Loturilor Naționale, Radu Izvoreanu a cucerit medalia de argint, in categoria de greutate de pina la 66 de kilograme. El a cedat doar in finala mare in fața…

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca sambata, 29 iulie, de la ora 11, pe teren propriu, cu Avantul Periam, ultimul joc de pregatire din acest pre-sezon! Prima etapa din Liga 2 este programata pe data de 5 august, cand Reșița va juca acasa, tot de la ora 11, cu AFC Unirea Slobozia! „In proporție de 95% lotul…

- Anna Berghii, Serghei Marghiev și Dimitriana Bezede au participat in perioada 15-16 iulie 2023 la Cupa Romaniei de seniori și U20 la atletism. Sportivii, care sunt și polițiști de frontiera, au reprezentat cu mandrie Republica Moldova cucerind victoriile la diferite probe sportive.

- Luni spre seara, la stadionul Dan Paltinișanu a avut loc reunirea echipei de fotbal Politehnica Timișoara. Fara antrenorul principal Paul Codrea, aflat inca in concediu, ședința de pregatire a fost condusa de antrenorul secund Antonio Foale și de preparatorul fizic Remus Datcu. 31 de jucatori s-au aflat…

- Nichita Grigorașenco a ciștigat ediția a 15-a a Ligii Mondiale de juniori Karate K1, care a avut loc in orașul croat Porec, noteaza Noi.md. El a obținut 7 victorii in categoria de greutate 76 kg la Under 18 kumite. In finala, membrul clubului Samurai a dispus de un sportiv din Ucraina. Pe podium a urcat…