Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Pregatire si Raspuns in caz de Urgenta Sanitara (HERA) a Comisiei Europene a lansat, miercuri, o cerere deschisa de exprimare a interesului pentru aderarea la Alianta pentru medicamente esentiale.Infiintarea Aliantei este una dintre actiunile-cheie anuntate de Comisie in octombrie…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a adoptat un pachet de ajutor de 118 milioane de euro pentru sustinerea Autoritatii palestiniene, relateaza ReutersComisia a precizat ca ajutorul va contribui la plata salariilor si pensiilor functionarilor civili din Cisiordania, a alocatiilor sociale pentru…

- Adrian Caciu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca vineri depune Cererea de Plata 3 din noul PNRR al Romaniei, un plan a carei revizuire nu numai ca a fost aprobata de Consiliul UE, dar care inseamna si o restructurare a jaloanelor si tintelor, precum si o rescadentare a cererilor…

- DNA a anuntat vineri, 8 decembrie, ca fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu este urmarit penal „pentru abuz in serviciu, cu consecinte deosebit de grave”, si complicitate la abuz in serviciu, cu consecinte deosebit de grave”, in dosarul privind achizitia de vaccinuri in pandemie.Anunțul DNA a…

- „Am fost prea optimiști cand a venit vorba de producția in masa și probabil am fost prea increzatori ca tot ce am comandat sa și vina la timp”, declara Ursula von der Leyen, in februarie 2021, relateaza Realitatea PLUS. Asta declara Ursula la trei luni dupa ce a plasat comenzile uriașe catre Pfizer…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, astazi, ca modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a fost aprobata de Comisia Europeana. Noul plan elimina plafonul de cheltuieli cu pensiile de 9,4% din PIB și include capitolul RePowerEU, insa taie fonduri pentru noile spitale.„Comisia Europeana…

- Comisia Europeana a recomandat miercuri inceperea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina. Maia Sandu, președinta Republicii Modova a afirmat ca obiectivul de aderare este 2030. ”Astazi este o zi istorica”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, dupa anunțul…

- „Ieri si astazi am avut un maraton de intalniri la Bruxelles. Concluzia generala: sprijin si deschidere din partea Comisiei Europene fata de toate temele ridicate. Este si o promisiune indeplinita: am spus ca voi veni aici in luna octombrie pentru discutii directe legate de viitorul mineritului in Gorj…