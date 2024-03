Guvernul, deficit uriaș în februarie Guvernul a avut un deficit uriaș! Executivul a inchis primele doua luni din an cu un deficit foarte mare, de 1,67% din PIB, 29 miliarde de lei, deja cu o gaura de circa 21 miliarde de lei doar in februarie, determinata de cheltuieli cu inarmarea, dar și de sume mari alocate pentru stingerea datoriilor in sectorul de sanatate, au transmis surse pentru profit.ro. Datele sunt preliminare. Datele finale și oficiale vor fi anunțate dupa 25 martie. Nivelul este unul record atat ca procentaj din PIB, cat și ca suma. Pe langa cheltuielile mari cu Apararea și Sanatatea , un impact major asupra deficitului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat in data de 5 martie 2024, in consultare publica, Ghidul solicitantului pentru infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol sau pomicol, activitate finantata in cadrul Planului Strategic 2023 – 2027, prin interventia DR-33. Perioada…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunta, vineri, ca APIA a deblocat platile si s-a autorizat plata a 1,5 miliarde de lei. ”In aceasta saptamana, APIA a autorizat la plata pentru fermieri suma totala de aproximativ 1,5 miliarde de lei, ce reprezinta interventiile de plati directe, ajutoarele nationale…

- ”In aceasta saptamana, APIA a autorizat la plata pentru fermieri suma totala de aproximativ 1,5 miliarde de lei, ce reprezinta interventiile de plati directe, ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul vegetal, zootehnic, precum si masurile de dezvoltare rurala”, a scris, vineri, pe Facebook, Florin…

- Executivul ajuta cultivatorii de cartofi! Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum”, scrie Agerpres . Conform unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, actul normativ vizeaza acordarea…

- Ca parte a ambitiilor Germaniei de a deveni neutra din punct de vedere climatic pana in 2045, Berlinul intentioneaza sa acorde companiilor din industrii precum otel, sticla, hartie si produse chimice subventii pe 15 ani, in schimbul reducerii emisiilor de carbon din productia lor, a anuntat Ministerul…

- ”Aprobam doua hotarari de guvern prin care peste 1,2 miliarde de lei vor ajunge la fermierii din sectorul vegetal si zootehnic, in contul cererilor depuse in cursul anului trecut. Fondurile reprezinta ajutoarele nationale tranzitorii finantate din fonduri europene”, a afirmat Marcel Ciolacu. El a precizat…

- ”La 31 ianuarie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 61,416 miliarde euro, fata de 59,77 miliarde euro la 31 decembrie 2023. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 5,665 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta…

- Comisia Europeana a primit vineri cereri de plata in cadrul Facilitatii de redresare si rezilienta din partea a trei state membre, Cipru, Romania, Slovacia. In cazul Romaniei, a treia cerere de plata in cadrul acestei facilitati este in valoare de 2 miliarde de euro, in granturi si imprumuturi (fara…