Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile inainte de intrarea in vigoare a DMA (Digital Markets Act), regulamentul care forțeaza deschiderea iOS-ului, Apple incaseaza prima sa amenda de proporții de la Uniunea Europeana: 1,84 miliarde de euro pentru concurența neloiala. Amenda vine in urma unei investigații inițiata de o…

- Amenda record: UE amendeaza pentru prima oara Apple cu 500 de milioane de euro pentru serviciul de streaming muzical, dupa o investigatie antitrust de lunga durata a Comisiei Europene, pornita de la o plangere din 2019 depusa de Spotify, potrivit www.zf.r

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au ajuns, la finele lunii decembrie 2023, la 59,77 miliarde euro, in crestere cu 1,48% fata de nivelul de 58,894 miliarde euro la 30 noiembrie 2023 si de 46,636 miliarde euro la 31 decembrie 2022, informeaza BNR printr-un comunicat, potrivit Agerpres.…

- Comisia Europeana a confirmat, luni, ca Romania a trimis, vineri, o cerere de plata in cadrul Facilitatii pentru redresare si rezilienta in suma de doua miliarde de euro. Banii sunt pentru investitii importante in domenii precum eficienta energetica, reducerea riscului seismic si securitatea cibernetica.…

- Romania a trimis vineri Comisiei Europene o cerere de plata de 2 miliarde de euro in cadrul Facilitatii pentru redresare si rezilienta, pentru investitii importante in domenii precum eficienta energetica, reducerea riscului seismic si securitatea cibernetica, potrivit unui comunicat al institutiei europene,…

- Adrian Caciu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca vineri depune Cererea de Plata 3 din noul PNRR al Romaniei, un plan a carei revizuire nu numai ca a fost aprobata de Consiliul UE, dar care inseamna si o restructurare a jaloanelor si tintelor, precum si o rescadentare a cererilor…

- ”Peste 6,5 miliarde de euro rambursari de fonduri europene a primit Romania in ultimele sase luni, bani aferenti atat programelor structurale cat si PNRR. Astazi depunem Cererea de Plata 3 din noul PNRR al Romaniei, un plan a carei revizuire nu numai ca a fost aprobata de Consiliul Uniunii Europene,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, a precizat ca vineri se va depune cererea de plata cu numarul 3 din PNRR, cu o valoare totala de 2,7 miliarde de euro. Pe de alta parte, alte 1,4 miliarde de euro vor mai ajunge in Romania prin Repower EU, a mai anunțat ministrul Adrian Caciu.Cererea de…