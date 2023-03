Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul economic de top al premierului Viktor Orban a exercitat presiuni asupra bancii centrale cu putin timp inainte de intalnire, pentru a incepe sa scada dobanzile, declarand ca nivelurile actuale sunt ”extrem de oneroase” pentru economie. Decizia de a lasa neschimbata cea mai ridicata dobanda…

- In estul Ungariei muncitorii se pregatesc sa construiasca cea mai mare uzina de baterii pentru automobilele electrice din Europa, spre nemultumirea locuitorilor din regiune care se mobilizeaza pentru a opri acest proiect chinez si ambitiile premierului Viktor Orban, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Ungaria, Romania, Bulgaria și Slovacia au facut apel la Comisia Europeana (CE) cu o cerere de aranjare a furnizarii de gaze din Azerbaidjan catre Europa. Declarația o face șeful Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Ungariei, Peter Szijjarto, transmite RIA Novosti. Patru țari considera ca organismul…

- In Romania este inflatie, Banca Nationala a Romaniei se bate cu ea, dar trebuie sa asigure si stabilitatea financiara, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in conferinta de prezentare a „Raportului asupra stabilitatii financiare – decembrie 2022”.„Privind stabilitatea…

- "O mare parte din Europa este deja implicata in acest razboi. S-au lasat atrași in razboi. Daca pentru un an intreg una dintre tabere este finanțata, nu doar cheltuielile militare, dar și cele guvernamentale, așa cum face Uniunea Europeana cu 18 miliarde de euro, asta inseamna ca ești in razboi pana…

- Unul dintre cele mai prospere orașe ale Ungariei, Gyor resimte din plin criza cu care se confrunta țara, afectata de o inflație galopanta și aflata in pragul unei recesiuni dureroase, scrie New York Times. Mulțumita unei uzine auto deținute de investitorii germani, cel mai mare oraș din nord-vestul…

- Un plan conceput sa ii protejeze pe consumatorii ungari de cea mai ridicata rata a inflatiei din Uniunea Europeana a generat consecinte nedorite, in conditiile in care chiar inainte de sarbatori retailerii un inceput sa rationalizeze produsele alimentare, o reminiscenta a perioadei comuniste, transmite…

- Sambata, 17 decembrie, premierul Ungariei, Viktor Orban, a sosit la București, pentru a semna acordul pentru cablul electric submarin care leaga Asia Centrala de Europa. In cadrul acestei vizite, prim-ministrul i-a asigurat pe romani ca Ungaria sprijina țara noastra pentru aderarea la Schengen. Viktor…