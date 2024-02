Stiri pe aceeasi tema

- Acordul statelor Uniunii Europene asupra unui ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina este o ”dovada in plus a unitatii puternice a Uniunii Europene”, a reactionat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP si Reuters. ”Este foarte important ca decizia a fost luata de cei 27…

- Liderii Uniunii Europene sunt pregatiti pentru un tur de forta cu Ungaria la summitul extraordinar ce are loc, joi, la Bruxelles, unde ei se intrunesc pentru a lua o decizie cu privire la ajutorul economic al blocului european pentru Ucraina.

- Comisia Europeana a cerut un ajutor financiar de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina insumat pe urmatorii patru ani si care sa fie oferit Kievului din bugetul UE. Ajutorul a fost blocat de Viktor Orban, prin veto, la summitul european din decembrie, un nou summit special in acest scop urmand sa…

- Viktor Orban a reușit: adoptarea bugetului UE și ajutorul pentru Ucraina se amana – liderii europeni incep 'baletul' pe langa premierul maghiarUniunea Europeana a amanat un summit de urgența pentru a conveni asupra bugetului blocului și a aloca 50 de miliarde de dolari ca ajutor Ucrainei. Acesta nu…

- Liderii Uniunii Europene au convenit joi, in mod neasteptat, sa deschida negocierile de aderare cu Ucraina, lucru pe care premierul ungar Viktor Orban promisese de saptamani intregi ca il va bloca si de aceea, decizia, pentru care era nevoie de unanimitate, a luat prin surprindere.De altfel, premierul…

- In urma cu un an, cand Rusia incasa o infrangere umilitoare in razboiul cu Ucraina, Vladimir Putin ranjea. Acum, Putin pare sa ranjeasca din nou, dar din alt motiv: Ucraina nu prea are cum sa caștige razboiul cu Rusia. Eșecul contraofensivei din vara lui 2023 a aratat ca ucrainenii pur și simplu nu…

- „Exista asteptari ca, la summit, Consiliul European poate si trebuie sa decida cu privire la inceperea negocierilor de aderare cu Ucraina”, spune Orban in scrisoarea sa catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care are data de luni si a fost vazuta de Bloomberg. „Avand in vedere nivelul…

- Viktor Orban a declarat vineri la postul de radio de stat ca UE nu trebuie sa inceapa discuțiile de aderare cu Ucraina. Premierul a subliniat ca aceasta este „poziția clara” a Ungariei in aceasta problema, transmite Reuters.