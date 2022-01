Viitorul, prezis de unele din reclamele de acum 29 de ani (VIDEO) Compania americana de telefonie AT&T, activa si in prezent, a furnizat in 1993 o serie de previziuni despre viitor in cadrul unei campanii publicitare numita „You Will”, al carei scop era cel de a arata cum vor avea loc comunicarile in anii urmatori. Astfel, de la ”simplele” apeluri video la intalniri virtuale, pana la apelurile telefonice efectuate cu ajutorul unor bratari purtate la incheietura mainii, totul indica ce se va intampla in viitor…Reclamele, difuzate in urma cu 29 de ani, prezinta scenarii pe care astazi le consideram normale, potrivit repubblica.it și Rador. In 1993, World Wide… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

