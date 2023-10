Viitoarea frontieră Schengen cu Ucraina, supravegheată cu o drezină improvizată Dupa scandalurile legate de achizițiile costisitoare de autoturisme din cadrul Ministerului de Interne, Poliția de Frontiera din Vișeu de Sus, județul Maramureș, s-a adaptat ingenios la terenurile accidentate din zona frontierei cu Ucraina. Autoritațile au postat pe rețelele de socializare imagini surprinzatoare, aratand cum polițiștii patruleaza cu un microbuz adaptat pe șina de mocanița. Conform declarațiilor Poliției de Frontiera, aceasta reprezinta singura modalitate prin care pot supraveghea zonele dificil accesibile de la frontiera cu Ucraina. Pentru acest scop, polițiștii au adaptat un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

