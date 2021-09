Viitoarea cască Apple de VR/AR va depinde de iPhone Conform unor surse anonime citate de The Information, Apple a dezvoltat un chipset propriu pentru viitoare sa casca de VR/AR. In locul procesarii locale a datelor, acest chipset a fost optimizat pentru a fi cat mai eficient in cazul transferului wireless al datelor. Asta inseamna ca Apple dezvolta aceasta casca pentru a functiona, cel putin in cazul anumitor sarcini, conectata la iPhone. Unele dintre functiile viitoarei casti vor fi, in fapt, realizate de smartphone, iar datele vor fi transferate wireless intre cele doua produse. Apple a urmarit, prin acest design, sa obtina o casca cat mai mica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

