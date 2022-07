Parintii a doua fetite din SUA care ar fi murit dupa ce au facut o provocare virala de pe reteaua de socializare TikTok au dat in judecata platforma chinezeasca, acuzand ca „algoritmii periculosi” sunt vinovati de decesul micutelor de opt si noua ani, relateaza The Guardian. Familiile celor doua fete care au murit in urma […] The post VIDEO/TikTok dat in judecata de familiile unor fete care au murit dupa ce au facut o provocare pe reteaua de socializare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .