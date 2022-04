Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Prahova fac, miercuri dimineața, 12 percheziții la persoane banuite de furt. Acestea ar fi sustras mai multe bunuri din firme, prejudiciul fiind de aproximativ 75.000 de lei. Potrivit Poliției Romane, polițiștii pun in executare 12 mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Ploiești…

- Cincisprezece perchezitii au loc, luni dimineata, in Dolj si in Bucuresti, intr-un dosar privind obtinerea de certificate false de vaccinare. 45 de persoane, printre care și cetațeni straini, care ar fi fost inregistrate in mod fictiv in Registrul Electronic Național al Vaccinarilor. Potrivit Poliției…

- Polițiștii au descins, joi dimineața, la 20 de adrese din județele Timiș și Gorj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. Potrivit Poliției Romane, persoanele respective sunt banuite ca ar fi distribuit amfetamina, MDMA și cannabis, in județul Timiș. 16 persoane vor fi conduse…

- Doua femei, mama și fiica sunt banuite ca ar fi efectuat activitați de estetica medicala fara a deține atestate de studii și fara a declara veniturile obținute. Perchezițiile desfașurate in acest caz, au avut loc in Ilfov și in București. Potrivit anchetatorilor, in perioada iulie 2018 – ianuarie 2022,…

- Polițiștii au descins, marți dimineața, la cinci adrese din județul Giurgiu și din București, fiind cautate cinci persoane, banuite ca intrau in cavouri și luau bani și bijuterii. Potrivit Poliției Romane, in aceasta dimineața, polițiștii din cadrul inspectoratelor de poliție județene Teleorman și Giurgiu,…

- Polițiștii au descins, joi, la 15 adrese din județul Iași, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și droguri de mare risc. Cinci persoane au fost reținute. Potrivit Poliției Romane, din cercetari a reieșit faptul ca, in perioada 2020 și pana in prezent, persoanele banuite ar fi desfașurat…

- 36 de percheziții au loc, miercuri dimineața, in județul Dolj, la persoane banuite de inșelaciune și fals informatic, anunța IGPR. Un medic de familie este suspectat ca ar fi inregistrat in fals peste 100 de persoane in Registrul Național de Vaccinari. “Din cercetari a reieșit ca, in perioada septembrie-octombrie…

- Un medic de familie din Dolj, un ambulantier si o persoana care actiona ca intermediar au fost prinsi in flagrant de politistii DGA, dupa ce au primit bani pentru vaccinarea fictiva a unei persoane. Anchetatorii spun ca, din august anul trecut, acestia faceau parte dintr-o grupare care a eliberat unui…