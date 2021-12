Videochatul într-un studio non-adult îți poate aduce câștiguri uimitoare, dacă ai aceste calități! (P) Atunci cand vine vorba despre videochat, exista multe prejudecati, iar una dintre cele mai frecvente se refera la aspectul fizic. Multe persoane cred ca modelele online trebuie doar sa arate bine pentru a avea succes in acest domeniu, ceea ce nu este adevarat. Un aspect fizic placut este important, dar aceasta nu este singura calitate care le poate aduce modelelor castiguri colosale, mai ales daca acestea opteaza pentru un studio non-adult sau glamour. Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea Romana va difuza pe 27 decembrie 2021, ora 23:30, pe canalul TVR1, concertul susținut de Wynton Marsalis și Jazz at Lincoln Center Orchestra la Sala Palatului din București, in cadrul celei de-a XXI-a ediții a Intalnirilor JTI.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 20 decembrie 2021 – 17 ianuarie 2022. Specialistii au anuntat cum va fi vremea de Craciun si de Revelion. Saptamana viitoare, vremea va intra intr-un proces de racire ce se va resimti in majoritatea…

- In timp ce europenii au fost primii care s-au ofuscat atunci cand Donald Trump a anunțat construirea unui zid de-a lungul graniței dintre SUA și Mexic, UE folosește instrumente mai puțin vizibile, dar și mai costisitoare pentru a bloca calea migranților. Tunuri sonore, drone de supraveghere, ziduri…

- Varianta Omicron a atacat brusc oamenii obișnuiți și investitorii, iar țițeiul a scazut cu 15% intr-o singura ședința, arata o analiza a companiei de brokeraj XTB. Astfel, riscul de fi impuse restricții suplimentare, similare cu cele de la primul lockdown, a afectat dorința de cumparare a investitorilor.…

- Aeronava TAROM care aduce romanii aflați in Africa de Sud va ajunge cu o zi mai devreme fața de ora comunicata inițial catre Ministerul Transporturilor. TAROM anunța ca a fost vorba de o eroare, iar...

- Jacks or Better este cel mai popular joc de video poker existent la momentul actual. Mulți jucatori susțin, de asemenea, ca este și cel mai distractiv. In plus, este considerata varianta standard de video poker, iar toate celelalte jocuri se bazeaza pe aceasta versiune. Daca iți place sa joci Jacks…

- Biserica se confrunta in aceste momente dificile pe care le traim (criza economica, pandemia, schimbari climatice sau avansul tehnologic etc.) cu numeroase provocari, care nu de puține ori i-au știrbit imaginea. Nu vorbim aici strict de Biserica Ortodoxa, ci de toate bisericile. Intr-o lume…

- Biroul Național al USR PLUS a decis, vineri, organizarea congresului din 2-3 octombrie in sistem hibrid, fizic și online. In sala mare de la Romexpo vor fi maxim 150 de persoane simultan, care vor respecta regulile de distanțare sociala și vor purta masca obligatoriu.