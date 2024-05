Stiri pe aceeasi tema

- Trei studenți din Timișoara și Cluj-Napoca au caștigat cea de-a treia ediție a RESPO CITY Aceștia au impresionat juriul de specialitate proiectand reamenajarea Halei Minda, din Reșița, cladire industriala inclusa in patrimoniul local și care a reprezentat amplasamentul pe care toți studenții au trebuit…

- Incident tragic la un targ international de tatuaje deschis in acest weekend la Timisoara. Unui tanar de 23 de ani i s-a facut brusc rau... The post Un timișorean a murit in timpul unei ședințe de tatuaj. Angajații și-au vazut de treaba in continuare, nestingheriți de prezența trupului neinsuflețit…

- In urma sedintei coalitiei, care a durat mai bine de doua ore si jumatate, s-au stabilit candidaturi comune la municipiile Brasov (PNL) si Bacau (PSD); candidaturi comune in Timis: CJ la PSD si Timisoara la PNL; candidaturi comune la sectoarele 1 (PNL) si 2 si 5 (PSD).Totodata, potrivit acelorasi surse,…

- Medicii de la Spitalul CF Timisoara trag un semnal de alarma privind gravitatea tuberculozei si avertizeaza ca zilnic peste 4.000 de oameni isi pierd viata. Ei spun ca TBC poate duce la complicatii grave, iar un tratament inadecvat poate duce la deces. ”Ziua Mondiala de Lupta impotriva Tuberculozei…

- Formația Survolaj revine in atenția melomanilor cu un concert special care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani la București, dupa ce anul trecut membrii formației au susținut doua recitaluri acasa la Faber și M2 Event Venue in Timișoara. Astazi, 21 martie, Survolaj va susține un concert de la…

- Alianța pentru Unirea Romanilor filiala Timiș a gazduit astazi, 19 februarie 2024, Caravana Forța Antreprenorilor Romani, la Hotel Streliția (Str. Simion Barnuțiu, nr.44), incepand cu ora 16. Peste 100 de antreprenori au participat la evenimentul nostru care a avut drept obiectiv oferirea unui sprijin…

- A inceput New York Fashion Week, iar anul acesta, printre numele care aduc inovație și stralucire se numara și o prezența romaneasca de excepție, Laura Chirița, o creatoare de moda din Timișoara a carei poveste se impletește cu stralucirea orașului care nu doarme niciodata. La aceasta ediție a New York…

