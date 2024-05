Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 16 mai, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul simfonic extraordinar cu pagini muzicale semnate de Beethoven și Mozart. Alaturi de orchestra simfonica a instituției revin dirijorul Constantin Grigore și violonistul Radu Chișu. In program: L. van Beethoven…

- Ziua Europei este marcata, joi, in Timisoara, prin mai multe evenimente cultural-sportive, cel mai asteptat fiind spectacolul extraordinar organizat de Casa de Cultura a Municipiului, "Uniti in diversitate", unde sunt asteptati solistii romani Nico, Cezar Ouatu si artista britanica Sonique, potrivit…

- Dirijorul Cristian Macelaru, originar din Timișoara, a fost desemnat sa conduca pentru un mandat de patru ani, ca director muzical, Orchestra Simfonica din Cincinnati, SUA,... The post Cristian Macelaru, noul director muzical al Orchestrei Simfonice din Cincinnati, SUA appeared first on Special Arad…

- Amatorii de hip hop sunt invitați la sfarșitul acestei saptamani la un spectacol care va avea loc in curtea Faber alaturi de unul dintre artiștii reprezentativi ai rap-ului underground romanesc: Omu Gnom. In deschiderea show-ului vor fiu prezenți DJ Undoo și MCs United din Timișoara (Gemini JAXX x Kaos…

- „Noi, romanii, suntem cunoscuti pentru ca luptam pentru libertate. De aceea in 1989 am avut Revolutia noastra, iar, cu doi ani in urma, eram ultima tara din Europa care lupta impotriva infamului certificat verde Covid 19 la locul de munca. N-a fost o lupta usoara. Romania ramane inca una dintre cele…

- Un domeniu in care am ramas din nou in urma fața de alte județe este cel al festivalurilor de muzica. Aici nu mai este vina ‘Bucureștiului care nu ne-a dat bani’, ci o problema locala, de colaborare și organizare. Este frustrant ca timișorenii sa fie nevoiți sa mearga la Cluj pentru Untold și Electric…

- Formația Survolaj revine in atenția melomanilor cu un concert special care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani la București, dupa ce anul trecut membrii formației au susținut doua recitaluri acasa la Faber și M2 Event Venue in Timișoara. Astazi, 21 martie, Survolaj va susține un concert de la…

- Binecunoscutul artist german Super Flu a fost prezent la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara, fiind invitatul special al evenimentului care a marcat aniversarea a 15 ani de existența a brandul de petreceri Cyclic, unul dintre primii promotori de evenimente muzicale din Romania. Party-ul memorabil…