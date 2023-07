Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost pe Insula Șerpilor, ca sa marcheze 500 de zile de la inceputul razboiului. Intre timp, specialiștii americani de la Institutul pentru Studiul Razboiului vorbesc despre un „succes tactic” al Kievului in direcția orașului Bahmut din Donețk, scrie digi24.ro…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost pe Insula Șerpilor, ca sa marcheze 500 de zile de la inceputul razboiului. Vineri, Turcia a anunțat ca susține oficial aderarea Ucrainei la NATO. A spus-o președintele Recep Erdogan, in timpul intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau de la Kiev. Numai…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski se intalneste vineri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan la Istanbul, in ajunul celei de-a 500-a zile de la invazia rusa in Ucraina si inaintea unui summit crucial al NATO. „Avem nevoie de onestitate in relatiile noastre” cu Alianta Nord-Atlantica, a…

- Președintele USR, Catalin Drula, susține ca Eduard Hellvig nu a incetat nici o zi sa faca politica, din postura de director al Serviciului Roman de Informații. Drula a mai afirmat ca fostul șef al SRI se intoarce la PNL, alaturi de colegii sai, unii „cu epoleții la vedere, alții cu epoleții acoperiți”.…

- Recep Tayyip Erdogan a caștigat alegerile prezidențiale și a fost reales ca lider al Turciei, potrivit șefului Inaltului Consiliu Electoral, citat de BBC. Președintele instituției, Ahmet Yener, a anunțat oficial rezultatele alegerilor, spunand ca Erdogan este noul președinte, cu 52,14% dintre voturi. …

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat duminica – intr-un interviu pentru publicatia L’Opinion – ca Rusia a „pierdut deja din punct de vedere geopolitic” in razboiul pe care l-a declansat impotriva Ucrainei si a intrat intr-o „forma de vasalitate fata de China”, scrie France Presse. „Rusia…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a transmis sefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca se asteapta ca UE sa elimine restrictiile comerciale asupra importurilor de cereale din Ucraina, masuri pe care le-a caracterizat ca fiind „dure” si „protectioniste”, relateaza The Guardian. Comisia…

- Președintele ucrainean a transmis ca numeroși ucraineni catolici sarbatoresc duminica Paștele „in primele linii ale frontului și in numeroase orașe și sate” din Ucraina care sunt atacate de forțele ruse, in mesajul transmis cu ocazia Paștelui catolic, potrivit CNN . „Aceasta este lumea moderna – o lume…