- Orhideele sunt plante minunate, insa foarte sensibile in anumite condiții. Așadar, pentru a le menține sanatoase și frumoase, este important sa le oferim un mediu corespunzator. In general, poziționarea lor in casa poate depinde de tipul specific de orhidee pe care il ai, dar exista cateva principii…

- Se anunța un nou scandal de proporții in showbiz! Invitat in in cadrul emisiunii lui Catalin Maruța, acolo unde a fost supus testului „Sosurile iuți”, Selly a vorbit despre fiica lui Petre Roman. Vloggerul nu a ezitat sa o faca praf pe Oana Roman, ținand cont ca și vedeta l-a criticat ori de cate ori…

- Pantofii de mireasa reprezinta unul dintre cele mai importante elemente ale tinutei unei mirese. Mai cu seama daca ceremonia va fi oficializata in aer liber, cu atat mai mult trebuie sa acorzi o foarte mare atentie alegerii perechii de pantofi de mireasa. Ceremoniile in aer liber tind sa devina preferatele…

- Cu toata scaderea dramatica a natalitații, parinții de copii mici au in continuare dificultați in a gasirea unui loc intr-o creșa. Cei care reușesc sunt considerați norocoși și invidiați in comunitate. „Nenorocoșilor” le ramane varianta creșelor particulare, atunci cand bugetul permite și doar acolo…

- Florin Piersic a comentat declarațiile facute de Dorel Vișan despre noua generație. Marele actor nu este de parere ca tanara generație de actori este mai slab pregatita. Legendarul actor Florin Piersic a adus recent in atenție comentariile facute de colegul sau de breasla, Dorel Vișan, cu privire la…

- Știm ca iți plac provocarile, așa ca, ne-am gndit sa vedem daca iți dai sesama cine este fetita din imagine. ca un prim indiciu, iți spunem ca a devenit o cantareata tare iubita in Romania, la fel și tatal ei, fiind celebru. Iti dai seama cine este fetita din imagine? Daca nu,

- Președintele Partidului Social Democrat Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a anunțat luni, 18 martie, numele candidatului susținut de catre social-democrați pentru funcția de primar al comunei Petelea, la alegerile locale din luna iunie 2024. "Marius Suciu este candidatul PSD la Primaria Petelea. Marius…

- Din ziarul ,,Curierul Slanicului Moldovei”, nr. 10, marți, 14 august 1912 (prezentat in premiera sub forma unui serial online pe www.desteptarea.ro și www.turism-bacau.ro), aflam ca pe Lista vizitatorilor stațiunii Slanic-Moldova sosiți intre 28 iulie – 5 august 1912 și cazați la hotelul ,,Racovița”…