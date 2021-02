Stiri pe aceeasi tema

- Producția de autoturisme din Romania, scadere importanta in 2020. In luna decembrie 2020, au fost produse in Romania 33.408 autoturisme. Dintre acestea, 18.804 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 14.604 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Pe total an 2020, productia…

- ​​OMV Petrom a semnat tranzacția pentru vânzarea a 100% din participația sa în Kom-Munai LLP (KOM) și Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) din Kazahstan catre Magnetic Oil Limited. KOM și TOC dețin licențele de producție pentru patru zacaminte onshore, respectiv Komsomolskoe, Aktas, Tasbulat…

- "Trolls World Tour" aduce creaturile fantastice intr-o noua aventura. Trebuie sa isi apere cele sase stiluri muzicale inventate, dupa ce liderul unei trupe rock ameninta ca le va fura muzica. Productia a avut incasari modeste de 2.612 lei, 189 de spectatori, cu un total de la premiera de 375.816 de…

- Producția industriala din Zona Euro a crescut pentru a șasea luna consecutiv in octombrie, cu un ritm lunar in accelerare la 2,1% (cel mai bun din iulie), in pofida intensificarii pandemiei, arata datele Eurostat, citate de Andrei Radulescu Director Analiza Macroeconomica, Banca Transilvania, potrivit…

- Volvo este hotarat sa devina un brand 100% electric in urmatorul deceniu. Compania vrea ca jumatate din vanzari sa fie reprezentate de vehicule electrice in urmatorii 5 ani, iar cealalta jumatate sa fie in dreptul hibrizilor. Pentru atingerea acestor obiective, constructorul a anunțat inceperea producției…

- Majorarea TVA de la 8 la 12 procente pentru importul și livrarea interna a producției agricole ar putea fi amanata pana in 1 iulie 2021. Cu un astfel de amendament la proiectului politicii fiscale și vamale pentru anul viitor a venit un grup de deputați socialiști.

- Secretarul general al PNL Dambovița, Gabriel Plaiașu, care candideaza la … Post-ul Gabriel Plaiașu (PNL Dambovița): ,,In județul Dambovița suntem preocupați sa realizam o investiție foarte importanta care va folosi ca materie prima gazul natural pentru producția de energie electrica’’ apare prima data…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca in stabilirea salariului minim se va lua in calcul ”acelasi principiu ca anul trecut”. ”Vrem sa fie legat de productia Romaniei”, a afirmat Citu, care va participa marti la sedinta Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, anunța news.ro.…