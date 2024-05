Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Florin Piersic a fost transferat joi la Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor” București. Actorul in varsta de 88 de ani a fost transferat de la Cluj-Napoca la București cu o aeronava SMURD, la cererea familiei, dupa ce ar fi luat o bacterie in spital. „La…

- ”La data de 25.04.2024, o fetita de patru ani a sarit in fata unui autoturism care circula pe strada Pricazului, din Orastie, fiind ranita, dupa care a fost dusa de conducatorul auto la UPU Orastie”, a transmis IPJ Hunedoara.Potrivit politistilor, fetita de 4 ani a fost lasata nesupravegheata si…

- Registrul a fost inființat de Clinica de Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva si Arsuri, condusa de prof. univ. dr. Dan Mircea Enescu, in cadrul unui proiect de prevenire a arsurilor la copii. Clinica de Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva si Arsuri a Spitalului Clinic…

- Un bebelus de doua luni din Republica Moldova, care a fost diagnosticat cu meningita, a fost transferat, sambata, cu un elicopterul SMURD de la Chisinau la Iasi, pentru a fi internat la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria". ”Echipajul elicopterului SMURD Galati a efectuat in urma…

- ”Avand in vedere solicitarea Ambasadei Romaniei in Bulgaria, transmisa Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I. a asigurat transferul unui baiat roman de 13 ani, diagnosticat cu afectiuni renale, din Bulgaria in Romania. Echipajul elicopterului a preluat…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in perioada 1 ianuarie 2023 – 25 februarie 2024, s-au confirmat 6.589 de cazuri de rujeola. In ultima saptamana, s-au inregistrat 701 de cazuri noi si doua decese. Potrivit INSP, unul dintre decese cauzate de rujeola a fost raportat la un…