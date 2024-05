Stiri pe aceeasi tema

- Trei cetațeni indieni au fost arestați și acuzați pentru uciderea unui lider separatist sikh in Canada, anul trecut, crima care a declanșat o disputa diplomatica majora intre cele doua țari, relateaza BBC.Inspectorul Mandeep Mooker a precizat ca cei trei suspecți sunt Karan Brar, 22 de ani, Kamal Preet…

- Ultimele alegeri canadiene, care au adus din nou la putere guvernul liberal al premierului Justin Trudeau, au fost vizate de ingerinta straina, a concluzionat vineri o comisie de ancheta publica, asigurand insa ca acest lucru nu a schimbat rezultatul scrutinelor, transmite AFP.

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, luni, cu premierul canadian Justin Trudeau, despre relatia bilaterala si actiunea comuna, in calitate de aliati NATO, a celor doua state. Iohannis, discuție cu premierul Canadei! „Am avut o discutie substantiala astazi cu prim-ministrul Justin Trudeau, concentrandu-ne…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, luni, cu premierul canadian Justin Trudeau, despre relatia bilaterala si actiunea comuna, in calitate de aliati NATO, a celor doua state, potrivit agerpres.ro. “Am avut o discutie substantiala astazi cu prim-ministrul Justin Trudeau, concentrandu-ne pe dezvoltarea…

- Intr-un comunicat de presa din 20 martie, OMS a solicitat "progrese accelerate" din partea țarilor care adera la tratatul propus de ei, Acordul privind pandemiile, despre care criticii, cum ar fi deputatul conservator Leslyn Lewis, au avertizat ca ar oferi OMS o putere sporita asupra Canadei in cazul…

- Premierul canadian Justin Trudeau și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu ofensiva planificata de Israel, informeaza Reuters. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a angajat sa faca o ofensiva in Rafah, in extremitatea sudica a Fașiei Gaza, unde mai mult de jumatate din cei 2,3 milioane…

- Premierul canadian Justin Trudeau și premierul italian Giorgia Meloni au anulat sambata o vizita comuna la o galerie de arta din Toronto din motive de securitate, potrivit unui purtator de cuvant canadian, citat de Reuters, scrie Mediafax. Doua grupuri de protestatari, unul fața de guvernul lui Trudeau…

- "Luptam pentru asta. De 730 de zile din viata noastra. Si vom invinge, in cea mai buna zi din viata noastra", a spus el de pe aeroportul militar Gostomel de langa Kiev, scena unei batalii cheie cu trupele ruse in primele zile ale invaziei.Presedintele ucrainean a fost insotit de lideri occidentali care…