- Un tanar in varsta de 21 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce a intrat intenționat cu mașina de mai multe ori intr-un alt autoturism, dupa un conflict in trafic. Scandalul a avut loc in Caracal, iar intreaga scena a fost filmata.

- Scene desprinse din filme au avut loc, marți, in curtea unui liceu din Caracal, unde un tanar de 21 de ani a avut un conflict cu un barbat in varsta de 64 de ani caruia i-a tamponat intenționat mașina. Scene au fost filmate și au ajuns și in atenția poliției. De asemenea, tanarul de 21 de ani a fost…

- Un scandal intre doua persoane, in curtea unui liceu din Caracal, a degenerat in incidente care au dus la deschiderea doua dosare penale și reținerea unui scandalagiu. La data de 11 ianuarie a.c., la ora 13:25, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel unic de urgența…

- Un tanar sofer aflat sub influenta alcoolului si a substantelor cu efect psihoactiv a fost retinut, luni seara, de catre politistii din judetul Cluj. Tanarul s-a certat cu o femeie si a intrat intentionat cu masina intr-un parapet, incidentul fiind semnalat la 112. Tanarul nu a mai fost gasit la locul…

- Barbatul a primit ingrijiri medicale si a fost transportat la spital. Politistii rutieri desfasoara cercetari in vederea stabilirii circumstantelor exacte care au dus la producerea acestui accident.Conducatorul auto in varsta de 67 de ani era si sub influenta alcoolului. Testarea a indicat o valoare…

- Doi adolescenti din judetul Hunedoara au fost urmariti 40 km de politisti, dupa ce au furat o masina din Deva. Ei au fost opriti de un echipaj de politie abia la intrarea in Hateg. Unul dintre cei doi, in varsta de 17 ani, a fost retinut, informeaza News.ro . In noaptea de joi spre vineri, agentii de…

- Ar fi comis o încalcare în trafic și a amenințat ofițerii de patrulare, un barbat a fost reținut pentru 72 ore. Incidentul s-a produs în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, în jurul orei 02:30, în orașul Comrat, scrie sinteza.org. Șoferul…