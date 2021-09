Talibanii au anuntat luni ca au confiscat 6,5 milioane de dolari si mai multe lingouri de aur din resedinta fostului prim-vicepresedinte afgan Amrullah Saleh in provincia Panjshir. Amrullah Saleh, care a condus și principalul serviciu afgan de informatii, a fugit din țara la scurt timp dupa ce talibanii au preluat puterea. In inregistrarea video se […] The post VIDEO Valize pline cu bani și lingouri de aur gasite de talibani in casa unui oficial afgan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .