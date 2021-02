VIDEO. Un prototip al rachetei Space X a explodat la aterizare

Stiri pe aceeasi tema

- Un prototip de racheta apartinand SpaceX a explodat in timpul unei tentative de aterizare, marti, in cadrul unui zbor de test desfasurat in Texas, informeaza agentiile AFP, DPA si Reuters care citeaza informatii publicate de compania aerospatiala americana. Un alt prototip al viitoarei rachete Starship,…

- Nava Starship SN9, care a explodat in timpul coborarii finale, asa cum s-a intamplat si in cazul rachetei SN8, era un prototip pentru o racheta de mare capacitate dezvoltata de SpaceX, compania spatiala privata a miliardarului Elon Musk. Racheta este proiectata sa transporte echipaje umane si incarcaturi…

